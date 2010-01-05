Співак Боно пропонує контролювати інтернет

Вокаліст ірландської рок-групи U2 Боно у своїй колонці в The New York Times запропонував взяти на озброєння досвід Китаю та ввести контроль за вмістом Інтернет-трафіку з метою боротьби з піратством.

На думку музиканта, на введенні таких заходів повинні наполягти представники кіноіндустрії, яким найближчим часом доведеться гостро зіткнутися з проблемою піратства.

Зростання швидкості передачі даних призведе до того, що люди будуть викачувати серіали і фільми за декілька секунд, і зовсім перестануть платити за фізичні носії, вважає Боно. За його словами, останні десять років показали, що файлообмін шкодить в першу чергу творцям контенту, наприклад, починаючим музикантам, не здатним заробляти гроші за рахунок концертів та продажу сувенірної продукції.

"Кіномагнати повинні досягти успіху там, де зазнала поразки музична індустрія, і змусити владу США вжити заходів щодо захисту економіки в світі", - пише фронтмен U2.

ТСН