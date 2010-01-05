В Індії представили найдоступнішу модель Toyota

На моторшоу в Індії відбулася презентація концептуальної версії доступної моделі Toyota – Etios.

На виставці дебютували автомобілі з кузовами "седан" і "хетчбек", оснащені бензиновими моторами. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як заявив віце-голова ради директорів японського автовиробника Казуо ОКАМОТО, автомобіль розроблявся впродовж чотирьох років командою з 2000 інженерів з Індії і Японії спеціально для ринків Росії, Індії і Південної Америки.

На виставці хетчбек Toyota Etios був представлений з 1,5-літровим двигуном, а під капотом седана розташовувався агрегат обсягом 1,2 літра. Технічні та динамічні характеристики автомобілів поки що не розголошуються. Відомо лише, що серійні машини, як очікується, також почнуть пропонуватися з 90-сильним 1,4-літровим дизелем від моделі Yaris, а зовнішність товарних Toyota Etios на 90 відсотків відповідатимуть дизайну концепт-карів.

Виробництво седана Etios почнеться на заводі компанії Toyota в Індії наприкінці цього року, а версія з кузовом "хетчбек" стане на конвеєр лише в 2011 р. У "Тойоті" мають намір випускати по 70 тисяч екземплярів такої моделі на рік.

Вартість новинки на індійському ринку становитиме близько 500 тисяч рупій (приблизно 7,4 тисячі євро).