Міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНИСОВА заявляє, що Пенсійний фонд профінансував 77% пенсій за січень цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ДЕНИСОВА повідомила сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Пенсійний фонд профінансував 77% пенсій за січень, план за власними надходженнями – 112%», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Міністр наголосила, що виплати пенсій здійснюються у звичному режимі. «Я думаю, що 22-23 січня, згідно з планом, ми завершимо фінансування, а 25 січня завершаться виплати пенсій», - зазначила вона.