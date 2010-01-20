Пенсійний фонд профінансував 77% пенсій за січень
10:22, 20 січня 2010Права споживачів
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Міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНИСОВА заявляє, що Пенсійний фонд профінансував 77% пенсій за січень цього року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ДЕНИСОВА повідомила сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.
«Пенсійний фонд профінансував 77% пенсій за січень, план за власними надходженнями – 112%», - сказала Л.ДЕНИСОВА.
Міністр наголосила, що виплати пенсій здійснюються у звичному режимі. «Я думаю, що 22-23 січня, згідно з планом, ми завершимо фінансування, а 25 січня завершаться виплати пенсій», - зазначила вона.
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