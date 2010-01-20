У Херсонський області зростає кількість підтоплених будинків

Кількість підтоплених будинків в Херсонський області зростає.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань МНС облдержадміністрації, за добу кількість підтоплених приватних будинків зросла до 2173. Зокрема, в Генічеському районі кількість таких будинків зросла на 12, а в Скадовському районі зменшилася на 4.

До ліквідації стихійного лиха в області задіяли понад 50 осіб, працює 53 дренажних насосних станції, 5 одиниць водовідкачувальної техніки.

Як повідомляв УНІАН, станом на 18 січня в Херсонській області через значні опади у 24 населених пунктах 6 районів області було підтоплено ґрунтовими та затоплено поверхневими водами 2165 садиб.