Кабмін пропонує призупинити ліцензування гральних закладів

Кабінет Міністрів України пропонує призупинити ліцензування діяльності з організації тоталізаторів, гральних закладів, організації і проведення азартних ігор до ухвалення закону, який регулюватиме сферу грального бізнесу.

Це передбачено проектом закону №5522 від 18 січня 2010 р., текст якого розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Крім того, проектом закону пропонується призупинити дію норми про терміни видачі ліцензії для проведення азартних ігор (окрім випуску і проведення лотерей) також до ухвалення відповідного закону.