Податківці вилучили 180 тис. пляшок алкоголю без акцизних марок

У Криму податківці вилучили у великого виробника алкогольну продукцію в пляшках без акцизних марок на суму понад 1,2 млн. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації в АРК.

Згідно з повідомленням, під час проведення оперативних заходів, співробітники податкової міліції ДПІ у Феодосії в цехах одного з найбільших кримських виробників алкоголю виявили велику партію алкогольної продукції без марок акцизного збору встановленого зразка. За результатами проведених заходів складено протокол, згідно з яким вилучено понад 180 тисяч пляшок алкоголю (коньяк, сухе вино, кріплене і колекційне вино) на суму понад 1 млн. 250 тис. грн.

Зараз за даним фактом готуються документи для передачі до суду.