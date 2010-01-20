ВР хоче посилити захист українців за кордоном

12:00, 20 січня 2010
Права споживачів
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Рекомендує це  всім органам держвлади

Верховна Рада України рекомендує Раді національної безпеки і оборони України розглянути на окремому засіданні питання захисту українських моряків з метою усунення загроз їх життю та здоров’ю, забезпечення економічних і соціальних прав.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення постанови про рекомендації парламентських слухань на тему: “Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці” проголосували 230 народних депутатів з 433, зареєстрованих у сесійній залі.

Президенту рекомендовано під час здійснення зовнішньополітичної діяльності порушувати питання щодо сприяння та підтримки закордонних українців.

Водночас, Верховна Рада має удосконалити законодавчу базу з цього питання, а уряд повинен забезпечити належне фінансування Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу України та передбачити належне фінансування видатків на здійснення співпраці із закордонними українцями.

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