ВР хоче посилити захист українців за кордоном

Верховна Рада України рекомендує Раді національної безпеки і оборони України розглянути на окремому засіданні питання захисту українських моряків з метою усунення загроз їх життю та здоров’ю, забезпечення економічних і соціальних прав.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення постанови про рекомендації парламентських слухань на тему: “Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці” проголосували 230 народних депутатів з 433, зареєстрованих у сесійній залі.

Президенту рекомендовано під час здійснення зовнішньополітичної діяльності порушувати питання щодо сприяння та підтримки закордонних українців.

Водночас, Верховна Рада має удосконалити законодавчу базу з цього питання, а уряд повинен забезпечити належне фінансування Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу України та передбачити належне фінансування видатків на здійснення співпраці із закордонними українцями.