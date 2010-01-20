На Прикарпатті ціни на бензин зросли в середньому на 45 коп.

На Прикарпатті ціни на світлі нафтопродукти за період з 11 по 20 січня 2010 року зросли в середньому на 45 копійок.

Про це УНІАН повідомили в Державній інспекції з контролю за цінами в Івано-Франківській області.

За даними моніторингу цін, який проводить Держінспекція, у п`яти основних операторів області роздрібні ціни на світлі нафтопродукти з 11 по 14 січня 2010 року зростали, з 15 по 19 січня були стабільними, а з 20 січня знову почали збільшуватись.

Як показує аналіз, станом на 20 січня 2010 року середні роздрібні ціни на дизпаливо в порівнянні з 11 січня зросли на 7,64%, або 46 коп./л; на бензин марки А-76/80 – на 0,45%, або 45 коп.; на бензин марки А-92 – на 6,76%, або 45 коп./л; на бензин марки А-95 – на 6,24%, або 45 коп./л.

На 20 січня 2010 року роздрібні ціни на нафтопродукти були такими: дизельне паливо – 6,30-6,65 грн./л; бензин марки А-76/80 – 6,40-6,70 грн./л; бензин марки А-92 – 6,95-7,25 грн./л; бензин марки А-95 – 7,50-7,80 грн./л.

Найнижчі роздрібні ціни на світлі нафтопродукти були на АЗС ТОВ «Презент Ойл Груп» – на 4-5,6% нижче, ніж в інших чотирьох операторів.