Держспоживстандарт виявив порушення на 60% АЗС

Протягом 2009 року територіальні органи Держспоживстандарту України у справах захисту прав споживачів перевірили 21,9 млн. літрів нафтопродуктів. З них забракували та зняли з реалізації близько 1,62 млн. літрів, тобто 7,4 %.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що 53% заборонених до продажу нафтопродуктів реалізовували без документів, що засвідчують якість та безпеку. Ще 39% не мали необхідної інформації про товар.

Із перевірених протягом 2009 року 1403 АЗС недоліки було виявлено на 837, що становить понад 59,6%.

Під час перевірок зафіксували такі основні порушення: відсутність документів щодо якості та безпечності нафтопродуктів; відсутність необхідної інформації про нафтопродукти; порушення Правил роздрібної торгівлі, зокрема неукомплектованість АЗС у повному обсязі зразковими мірниками; відсутність передбаченої Правилами інформації про місця розташування найближчих АЗС, найменування суб’єкта господарювання та власника АЗС, інформації щодо прізвища, імені та по батькові чергового оператора, який відпускає нафтопродукти; відсутність інформації про марку дизельного палива; відсутність прибуткових документів тощо.

Зазначені порушення виявили у більшості областей України, наклали штрафи на загальну суму близько 1 млн. 20 тис. грн.

Результати 85 перевірок представники територіальних управлінь у справах захисту прав споживачів надсилали для відповідного реагування органам державного контролю та нагляду, органам місцевого самоврядування, в тому числі 47 – правоохоронним органам.

Повідомляють, що зважаючи на відсутність бюджетних коштів для відбору зразків продукції, лабораторні дослідження нафтопродуктів протягом 2009 року територіальні органи Держспоживстандарту не проводили.