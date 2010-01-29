У Тернополі від електропостачання відключили 26 установ

У Тернополі від електропостачання було відключено 26 установ за несвоєчасний розрахунок за спожиту електроенергію.

Як повідомили УНІАН у відділі по роботі з громадськістю ВАТ «Тернопільобленерго», зокрема було відключено приміщення міської санепідстанції, обласної податкової адміністрації, шкіл та ряду приватних структур. Також було знеструмлено і «білий дім» - приміщення ОДА та облради.

В «Тернопільобленерго» зазначили, що загальна сума боргу бюджетних установ за січень 2010 року становить понад 3,1 млн. грн., зокрема Державна податкова адміністрація заборгувала 22,535 тис. грн., міська санепідемстанція – 3,9 тис. грн., ЗОШ №10 – 3,7 тис. грн., ЗОШ, №19 – 3,461 тис. грн., ЗОШ №5 – 2,463 тис. грн., ЗОШ №7 – 1,27 тис. грн.

Попередньо усім боржникам було розіслано попередження, що якщо вони не розрахуються до вказаного періоду, їм буде відключено електропостачання. В «Тернопільобленерго» зауважили, що постановою Кабміну передбачено, що бюджетні установи мають розраховуватися за отримані послуги не пізніше 25 числа кожного місяця, енергетики ж дали час боржникам до 27 січня.

Відключали боржникам струм на різний період. Зокрема, в будівлі обласної ради та облдержадміністрації струм з’явився лише 28 січня близько 16 год.

У відділі по роботі з громадськістю ВАТ «Тернопільобленерго» запевнили, що електропостачання у відключених споживачів енергетики відновлюють за умови виконання договірних зобов’язань, зокрема, сплати боргу та оплати послуг із повторного підключення до електромережі.