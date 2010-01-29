З 1 лютого зарплата членів виборчкомів буде підвищена

З 1 лютого зарплата усіх членів виборчих комісій буде збільшена на 34%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила під час засідання Центральної виборчої комісії заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.

За її словами, підвищення зарплати буде здійснено згідно із рішенням уряду про внесення змін до постанови Кабінету міністрів № 966 від 28 липня 2004 року.

Ж.УСЕНКО-ЧОРНА також зауважила, що розмір зарплати членів виборчих комісій, голів, заступників голів та секретарів як окружних виборчих комісій, так і дільничних виборчих комісій залежить від розміру виборчої дільниці (мала, середня і велика), а також кількості дільниць, які входять до складу територіального виборчого округу.