В Україні виробництво ковбас скоротилося на 19,3%

В Україні виробництво ковбасних виробів за підсумками січня-грудня 2009 року становило 260 тис. тонн, що на 19,3% нижче за показник 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у грудні 2009 року у країні було вироблено 23,8 тис. тонн ковбас, що на 22,9% більше, ніж у листопаді минулого року, і на 9,7% менше, ніж у грудні 2008 року.

Довідка УНІАН. В Україні виробництво ковбас у 2008 році зросло на 0,7% порівняно з 2007 роком – до 322 тис. тонн.