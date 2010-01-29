На Львівщині цукор подорожчав на 27%

На Львівщині цукор подорожчав на 11,4-27% за період з 21 по 28 січня 2010 року, — повідомили кореспондента «ОстроВ» у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Середні роздрібні ціни на цукор-пісок на підприємствах торгівлі зросли з 7,70 до 8,58 грн./кг., або на 11,4%, а на продовольчих ринках — з 7,83 до 9,95 грн./кг., або на 27%.

За останній тиждень на продовольчих ринках Львова також зафіксовано підвищення середніх цін на яловичину — на 0,5%, сало — на 0,4%, молоко — на 2,9%, сметану — на 5,4%, сир — на 3,7%, олію — на 4,3%, цукор-пісок — на 2,7%.

Станом на 28 січня на продовольчих ринках середній рівень цін на яловичину становить 37,12 грн./кг., свинину — 39,03 грн./кг., сало — 23,08 грн./кг., птицю — 17,20 грн/кг.

Середні роздрібні ціни на хліб залишалися незмінними: хліб з борошна пшеничного вищого сорту — 3,98 грн./кг., хліб з борошна пшеничного першого сорту — 3,39 грн./кг., хліб з борошна житньо-пшеничного — 3,46 грн/кг.

Остров