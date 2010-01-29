У Луцьку 28 січня заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО презентував диск «Слуханка для української малечі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує прес-служба Луцької мерії.

У повідомленні зазначається, що цей диск - новий спільний проект Фонду Миколи Томенка «Справедлива Україна» та Національної радіокомпанії України.

М.ТОМЕНКО зазначив, що диск складається з двох частин. До першої увійшли українські народні казки, казки народів світу та казки літературні – їх читають професійні актори. Друга частина – це колекція дитячих пісень, колискових, колядок, лічилок у виконанні співаків та дитячих колективів. Усього на диску записано 77 творів.

Також М.ТОМЕНКО повідомив, що диск розповсюджується в дошкільних закладах кожного обласного центру. З часом його зможуть безкоштовно отримати всі дошкільні освітньо-виховні заклади, яких в Україні понад 15 тисяч.

У Луцьку нині діє 38 дошкільних навчальних закладів (один дитсадок буде відкрито 15 лютого цього року), всі вони отримають диск «Слуханка для української малечі».