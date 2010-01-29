АМК каратиме тих, хто підвищив ціни на цукор

Антимонопольний комітет України почав розгляд справи за фактом різкого та істотного підвищення цін на цукор.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМК з посиланням на виконуючого обов`язки голови комітету Олександра МЕЛЬНИЧЕНКА.

Зазначається, що рішення про порушення справи ухвалене за результатами наради з керівниками регіональних відділень комітету щодо ситуації на соціально важливих ринках.

О.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що, за попередніми даними, роздрібні ціни на цукор зросли в Україні в середньому на 30%. «Оскільки таке значне подорожчання цукру може мати ознаки порушення конкурентного законодавства з боку учасників ринку, комітет почав розгляд справи», - пояснив він.

В.о. голови комітету застеріг учасників ринку від неправомірних дій і закликав повернути ціни до попереднього рівня.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2006 р. АМК оштрафував операторів ринку цукру на 17,2 млн. грн. за антиконкурентні узгоджені дії, що призвели до різкого зростання цін на цукор.