АМК каратиме тих, хто підвищив ціни на цукор
Треба тільки їх знайти
Антимонопольний комітет України почав розгляд справи за фактом різкого та істотного підвищення цін на цукор.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМК з посиланням на виконуючого обов`язки голови комітету Олександра МЕЛЬНИЧЕНКА.
Зазначається, що рішення про порушення справи ухвалене за результатами наради з керівниками регіональних відділень комітету щодо ситуації на соціально важливих ринках.
О.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що, за попередніми даними, роздрібні ціни на цукор зросли в Україні в середньому на 30%. «Оскільки таке значне подорожчання цукру може мати ознаки порушення конкурентного законодавства з боку учасників ринку, комітет почав розгляд справи», - пояснив він.
В.о. голови комітету застеріг учасників ринку від неправомірних дій і закликав повернути ціни до попереднього рівня.
Як повідомляв УНІАН, у лютому 2006 р. АМК оштрафував операторів ринку цукру на 17,2 млн. грн. за антиконкурентні узгоджені дії, що призвели до різкого зростання цін на цукор.