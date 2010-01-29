Україна скоротила виробництво кисломолочних продуктів

Україна в січні-грудні 2009 року скоротила виробництво кисломолочних продуктів на 7,2%, порівняно з 2008 роком, – до 492 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у грудні 2009 року виробництво кисломолочних продуктів в Україні становило 36,6 тис. тонн, що на 2,3% менше, ніж у листопаді 2009 року, і на 1,1% менше, ніж у грудні 2008 року.

Довідка УНІАН. В Україні в 2006 році виробництво кисломолочних продуктів збільшилося на 4,7% – до 517 тис. тонн, у 2007 році – на 2,5% – до 533 тис. тонн, а у 2008 році – скоротилося на 0,6% – до 529 тис. тонн.