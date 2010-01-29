У Севастополі завтра відновлять подачу населенню гарячої води

Завтра в усіх районах Севастополя відновлять подачу гарячої води населенню, припинену минулого тижня у зв`язку з похолоданням і різким зниженням тиску газу в магістральній мережі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови міської державної адміністрації Мирослав САГАЙДАК.

За його словами, саме збільшення тиску газу в магістральній мережі створило умови для відновлення гарячого водопостачання.

Перший заступник голови міськдержадміністрації Володимир КАЗАРІН 27 січня заявив, що «стратегічно проблему подачі гарячої води населенню вдасться вирішити навесні».

За його словами, «завершення пуско-налагоджувальних робіт на дюкері (на новому газопроводі високого і середнього тиску, який недавно «закільцював» дві газові труби, які приходили в місто, - УНІАН), ряд інших технічних новацій, які будуть здійснені, найімовірніше, дозволять нам з весни цього року - як колись це було з холодною водою, що стала подаватися завжди, а не за графіком - вирішити остаточно питання подачі гарячої води».