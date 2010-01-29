У минулому сезоні українці купили 1 млн. банок огірків «Маринадо»

Компанія "Кернел", один з найбільших агропромислових холдингів в Україні, у минулому сезоні реалізувала понад 1 мільйон банок огірків маринованих та корнішонів делікатесних ТМ "Маринадо". Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Взимку консервовані огірки ТМ "Маринадо" користуються неабияким попитом серед споживачів. У компанії вважають це закономірним, оскільки продукція вироблена з якісної сировини, вирощеної в екологічно чистому регіоні України.

“Усі овочі ТМ «Маринадо» вирощені в екологічно чистому середовищі, в унікальному куточку України – Закарпатті. Родом овочі з української глибинки - плоди привозять із фермерських господарств, де їх вирощують на акуратних грядках і без штучних добрив. Проте вигляд вони мають досить європейський, наприклад, корнішон має бути не довше 7 см. А унікальні технології маринування дозволяють зберегти природний смак закарпатських овочів”, - розказала координатор нових проектів ТОВ «Кернел-Трейд» Альона РУЧКО.

У компанії додали, що ТМ “Маринадо” – суто український продукт, хоча нині на українському ринку консервації представлена переважно продукція іноземних виробників: Індії, Китаю, Польщі, Угорщини та інших.

Для виробництва продукції ТМ “Маринадо” використовують не лише високоякісні овочі, а й решта складових. Вода для консервації використовується очищена, із свердловин. До овочів додають смачні, витончені спеції, які надають консервації пряного, пікантного смаку: часник, цибуля, кріп, солодкий перець, перець чорний горошок та лавровий лист, а також зерна гірчиці. “Сучасне автоматизоване виробництво, зручна упаковка та натуральні інгредієнти – запорука того, що на вашому столі буде справжній український продукт найвищої якості. Спробуйте продукцію ТМ «Маринадо», і ви переконаєтесь, що «Вся справа – в маринаді!”, - додала А.РУЧКО.

На сьогодні асортиментна лінійка ТМ «Маринадо» представлена зеленим горошком, лечо, корнішонами делікатесними, огірками маринованими, хроном столовим, грибами маринованими двох видів, томатами маринованими та томатами «Черрі» маринованими, томатами у власному соку, а також гірчицею міцною та гірчицею лагідною, і міксом “Хрін з гірчицею”.