Чернівецькі митники конфіскували вантажівку з сигаретами

У Чернівецькій області затримали вантажівку «Вольво», у якій виявили 194 400 пачок контрабандних сигарет.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, спроба заробити на контрабанді коштувала порушникам майже півтора мільйона гривень – у таку суму оцінили вилучені тютюнові вироби та автомобіль з причепом.

Згідно з документами «Вольво», яким керував 46-річний румун, віз із Німеччини будматеріали. Пунктом призначення вантажу була фірма у румунському місті Констанца. Зважаючи на те, що машина їхала через нашу країну транзитом та за добу до цього в’їхала в Україну через пункт пропуску «Краківець» на Львівщині, її вивели для проведення поглибленої перевірки. В кузові транспортного засобу дійсно знаходилися сандвіч-панелі, проте в них прикордонно-митна оглядова група знайшла контрабандний наповнювач – блоки сигарет «Marlboro», «Classic» та «Chesterfield» з українськими марками акцизного збору. Щоб добратися до контрабанди, співробітникам пункту пропуску довелося демонтувати панелі.

Вилучений автомобіль і сигарети передали в митницю.