Тимошенко запевняє, що нема підстав для підвищення цін на продукти

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що наразі немає жодних підстав для підвищення цін на цукор, соняшникову олію та інші продукти харчування. Про це вона заявила в Дніпропетровську під час телемосту, повідомляє Урядовий портал.

Прем`єр-міністр переконана, що підвищення цін на продукти харчування є спланованою змовою монополістів, піартехнологією з метою приходу до влади олігархії.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «протягом останніх двох тижнів в Україні працює спеціальна політична технологія, яку започаткували ті великі корпорації, які тримають в руках виробництво цукру та олії».

Прем’єр запевнила, що одразу після виборів ціни на цукор і олію повернуться на колишній рівень.