У Херсонській області 85% питної води не відповідає держстандарту

У Херсонській області 85% питної води, що споживається населенням, не відповідає діючому державному стандарту.

Як повідомили УНІАН у держпідприємстві «Херсонстандартметрологія», в 2009 році фахівцями підприємства перевірено 13 суб`єктів ведення господарства, які надають житлово-комунальні послуги при постачанні населення питною водою, і на 11 суб`єктах встановлені порушення вимог Держстандарту 2874-82 «Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю», що становить 85% від перевіреного обсягу.

Зокрема, під час перевірок особлива увага приділялася наявності тимчасових дозволів на постачання води питної з джерел господарсько-питного водопостачання з відхиленням від вимог ДСТ 2874-82 за фізико-хімічними показниками, наявності заходів щодо виконання регіональних програм, спрямованих на підвищення якості питної води, планових заходів щодо удосконалення водопостачання. За вказаними фактами застосовано штрафів на суму 30,8 тис. грн. і складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення на суму 1,12 тис. грн.