У Черкасах контрабандиста м’яса засудили до 5 років в’язниці

Районний суд Черкас засудив до 5 років позбавлення волі черкащанина, який на власному автомобілі з м. Тираспіль (Республіка Молдова) до Києва перевозив 21,5 тонн м’ясних виробів без документів загальною вартістю майже 800 тис. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Управління СБУ в Черкаський області.

Співробітники СБУ затримали автомобіль на території Черкаської області. Суд визнав чоловіка винним у контрабандному переміщенні м’ясних виробів.

Щодо його спільника, який мав отримати і реалізувати контрабандний вантаж м’яса невідомого походження, у січні цього року СБУ порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України (передбачає покарання у вигляді ув’язнення на строк від 5 до 12 років з конфіскацією предметів контрабанди та конфіскацією майна).