Французька Peugeot Citroen відкликала 100 тисяч автомобілів

Французька компанія Peugeot Citroen оголосила про відкликання майже 100 тисяч автомобілів через дефектну педаль газу.

Як передає Reuters, небезпечними були визнані автомобілі Peugeot 107 Citroen C1, зібрані з використанням тих самих деталей, що і були відкликані днями автомобіля Toyota.

Точну кількість автомобілів, які підлягають відкликанню, французький автовиробник назвати відмовився. Відомо лише, що в їх числі - машини, зібрані на заводі в Чехії, яким Peugeot керує спільно з Toyota.

Через дефект педалі газу компанія Toyota на цьому тижні оголосила про відкликання в США, Китаї і Європі 7,5 мільйонів автівок. Японський автоконцерн відкликав моделі Aygo, iQ, Yaris, Auris, Corolla, Verso, Avensis і RAV4, випущені в період з лютого 2005 по січень 2010 року.