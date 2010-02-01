Мерія Херсона попереджає про можливі перебої з водою

Мерія Херсона попереджає городян про можливі перебої з водозабезпеченням через борги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні, поширеному прес-службою мерії обласного центру.

Також у зверненні вказано, що станом на 20 січня 2010 року загальний борг населення Херсона за отримані послуги з постачання води, відведення каналізаційних стоків, обслуговування житлового фонду та теплопостачання становить 51,33 млн. грн.

Як повідомлялося раніше, в 2009 році міськвиконком Херсона через неефективність керування міськводоканалом та постійне накопичення боргів підприємства за використану електроенергію перед постачальником розглядав питання передачі міськводоканалу в оренду або концесію. Однак міська рада відхилила пропозицію міськвиконкому.

Також минулого року міська рада виділила міськводоканалу дотацію для погашення боргів за спожиту електрику в сумі 2 млн. грн.