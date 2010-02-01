Митники затримали велику партію тютюнових виробів

11:49, 01 лютого 2010
Права споживачів
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На українсько-румунському кордоні

Співробітники Служби по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Чернівецької обласної митниці під час здійснення спільного митно-прикордонного контролю виявили близько 300 тисяч пачок цигарок

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, через пункт пропуску «Порубне» до сусідньої Румунії вантажним автомобілем «Вольво» у службових справах прямував громадянин Румунії. Під час вивчення товаросупровідних документів, які були надані перевізником до митного оформлення, співробітники митниці прийшли до висновку про необхідність поглибленого огляду вантажу, який у документах зазначався як «сендвіч-панелі». Привернув увагу митників і обраний перевізником маршрут. Вантаж переміщувався у режимі транзит і прямував з Германії до Румунії.

Як зазначили у прес-службі, “професійний досвід не підвів митників і цього разу”. “Вже досить швидко стало зрозуміло, що працювати з цією машиною доведеться до ранку. Адже у кожній панелі, яка складалася з двох стінок і була виготовлена з тонкого металевого листа з ізоляційним наповнювачем, було вкладено по 72 блока цигарок”.

Співробітниками митниці проведено опис та перерахування вилученого товару. Остаточна загальна сума контрабандного товару визначається.

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