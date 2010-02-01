На Херсонщині 90% перевірених підприємств порушували норми

Як повідомили кореспонденту УНІАН у держпідприємстві «Херсонстандартметрологія», загалом торік було перевірено 150 підприємств різних форм господарювання, на 134 підприємствах виявлені порушення вимог стандартів, норм і правил.

Загалом впродовж 2009 року перевірено різноманітної продукції на суму 22,41 млн. грн., з якої забраковано на суму до 2,612 млн. грн. Харчовій продукції перевірено на суму 14,87 млн. грн., забраковано на суму 0,82 млн. грн., продукції промислової групи перевірено на суму 4,51 млн. грн., з якої забраковано на суму 1,8 млн. грн.

Зокрема, за результатами перевірок заборонена реалізація 88 перевірених партій продукції, видано 80 розпоряджень про заборону реалізації всієї продукції, в 97 випадках за реалізацію продукції, яка не відповідала вимогам стандартів, до підприємств застосовано штрафів на суму 0,22 млн. грн.

Також 124 посадовці притягнуті до адміністративної відповідальності, а сума застосованих адміністративних штрафів становила 32 тис. грн.