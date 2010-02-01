Майже 60% підприємств в Україні "хитрують" із цінами

58% перевірених підприємств України минулого року порушували законодавство у сфері ціноутворення.

Про це розповіла начальник Держінспекції з контролю за цінами Наталя Немодрук газеті "Діло".

"За минулий рік ми перевірили 6021 підприємство в усіх регіонах. З них порушення були виявлені в 3514 випадках, тобто 58%", - сказала вона.

"Економічні санкції склали 283,9 млн. грн. Завдяки цьому було попереджено обрахування населення на 195 млн. грн. Для порівняння, з бюджету на Держінспекцію було витрачено 36 млн. грн., у тому числі зарплата - 27 млн. грн.", - додала Немодрук.

Вона не згодна з тим, що бізнес зазнає великих збитків від обов`язкового декларування цін і регулювання вартості соціально значимих продуктів.

"Я в таких випадках говорю: "Покажіть мені розрахунки втрат". Усього в країні регулюється 32 види товарів і послуг, із них 20 - продовольчі. Цілком можна заробляти на не соціально значимих товарах", - сказала начальник Держінспекції.

Немодрук вважає безпідставним різке подорожчання цукру в січні цього року:

"По молочній групі (продуктів) ще є якесь пояснення - сезон, об`єктивне зменшення кількості молока. Але подорожчання цукру, я вважаю, нічим не обґрунтоване. За останні 10 років ні ми, ні управління статистики такого підвищення не фіксували".

"Інспекція вважає, що при вартості буряка 315 грн. за тонну цукор повинен коштувати 5,2 грн. за кг. Там, де був поганий врожай і вартість сировини доходила до 450 грн. за тонну, ми декларуємо вартість цукру 7,20 грн. за кг. Але навіть з урахуванням граничної надбавки 15% і транспортних витрат ціна у 8,50 грн. - це межа", - зазначила Немодрук.

На думку начальника Держінспекції з контролю над цінами, у цьому випадку профільні управління з АПК можуть зібрати регіональних виробників, оптових торговців і провести переговори - щоб поліпшити ситуацію.

"І потрібно донести до населення: не слід піддаватися паніці. Цукор у селі 14 грн. за кг - це ненормально", - підкреслила Немодрук

"Ми пропонуємо через департамент внутрішньої політики для зниження вартості товарів - цукру, круп, макаронів - поставити в магазинах вагові товари, щоб покупець не переплачував за упаковку", - додала вона.

Водночас, за словами Немодрук, незважаючи на нестабільність цін на ринку продовольства, перевірки Держінспекції "будуть плановими, у визначених раніше обсягах і термінах".

"Українська правда"