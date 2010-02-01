У Великій Британії 1 лютого оголосили "днем прогульника"

Перший понеділок лютого стане у Великій Британії "днем прогульника", пише The Daily Mail. Згідно з дослідженням, проведеним компанією Employment Law Advisory Services, очікується, що приблизно 350 тисяч осіб 1 лютого не з`являться на роботу.

Зростання кількості прогулів у перший понеділок лютого спостерігається у Великій Британії щороку, передає Лєнта.ру. Якщо раніше співробітники зазвичай телефонували на роботу і говорили, що несподівано захворіли, то тепер вони вважають за краще сповіщати працедавців про невихід на роботу за допомогою електронної пошти або текстових повідомлень. Це пов`язано з тим, що, як видається більшості британців, начальству таким чином складніше розпізнати брехню.

Прогули в перший понеділок лютого пов`язані, здебільшого, з втомою від перших тижнів роботи після свят, з боргами, що залишилися після Нового року, а також з тим, що до Великодня залишається ще дуже багато часу. За різними даними, від 12 до 50 відсотків тих, хто не з’являється на роботу, просто вигадують привід, аби залишитися вдома.

Очікується, що послання від підлеглих одержать 25% менеджерів. З 1500 керівників, опитаних дослідниками, близько половини заявила, що не вірять повідомленням співробітників про погане самопочуття. The Daily Telegraph відзначає, що прогули 1 лютого можуть обійтися економіці країни в 30 мільйонів фунтів стерлінгів (більш як 48 мільйонів доларів).