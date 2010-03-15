У Кіровограді відкриють соціальну аптеку

У Кіровограді з 15 березня цього року працюватиме перша на території області соціальна аптека у складі КП «Кіровоградфармація», що належить до сфери управління спільної власності територіальних громад.

Про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської обласної ради, яка виступила одним з ініціаторів створення аптеки.

Комунальне підприємство «Кіровоградфармація» єдине в області забезпечує жителів регіону наркотичними і психотропними засобами на законних підставах.

Соціальна аптека працюватиме цілодобово і без вихідних. Вартість лікувальних препаратів буде наближеною до відпускних цін товаровиробників. В аптеці можна буде безкоштовно скористатись послугою з вимірювання артеріального тиску, а для ветеранів Великої Вітчизняної війни, вагітних жінок і дітей віком до трьох років запроваджено п`ятивідсоткові знижки.