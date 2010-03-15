На Луганщині 4 міста відмовилися від централізованого опалення

У Луганській області 4 міста цілком відмовилися від централізованого опалення. Це міста – Красний Луч, Петровське, Лутугино і Перевальск.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні економіки Луганської облдержадміністрації, у цих містах об`єкти соціального призначення переведені на локальне, а житло - на індивідуальні системи опалення. Там, де системи централізованого теплопостачання ще зберігаються, проводиться робота з впровадження альтернативних видів палива (переведення котлів на вугілля, установка електрокотлів, теплових насосів).