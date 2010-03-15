У Хмельницькій області гречана крупа подорожчала на 25%

У Хмельницькій області в лютому 2010 року індекс інфляції склав 101,6%, з початку року – 103,2%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Хмельницькому обласному управлінні статистики.

Згідно з повідомленням, на споживчому ринку області продукти харчування подорожчали на 3,1%. Продовжувалося різке підвищення цін на цукор, які в лютому зросли на 19,9%.

Також в лютому подорожчали овочі – на 9,9%, зокрема морква, картопля, буряк, капуста – на 20,2-22,5%, ріпчаста цибуля – на 42,6%. На 3,4% збільшились ціни на хліб і хлібопродукти. Серед продуктів цієї групи найбільше подорожчала гречана крупа – на 25%.

Водночас, припинилося стрімке зростання цін на молоко, сметану і кисломолочну продукцію, яке спостерігалося протягом грудня минулого року і січня цього року. При цьому залишилися високими темпи зростання цін на сири – на 10,4%.

Також четвертий місяць підряд продовжується зниження цін на тваринні жири, в лютому воно склало 1,5%. На 1,1% подешевшали м`ясо і м`ясопродукти, в т.ч. м`ясо птиці – на 1,4%, свинина – на 4,9%.

Фрукти, масло, риба і продукти з риби подорожчали на 1,6-3,2%.

Приріст цін на алкогольні напої склав 0,2%, на тютюнові вироби – 3,2%.

Ціни на побутову техніку знизилися на 0,7%.

Зростання цін на транспорт в цілому на 1,3% зумовлене в основному подорожчанням палива на 5,5%.