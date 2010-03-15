Жителям Вінниці пропонують співфінансувати капремонт будинків

Мерія Вінниці пропонує мешканцям міста на умовах співфінансування першочергово виконувати капітальний ремонт багатоповерхових житлових будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано у повідомленні управління в справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Сьогодні у місті складна фінансова ситуація - немає міського бюджету через відсутність головного фінансового документа країни. Тому сподіватись на ремонт багатьох будинків цьогоріч нам не доводиться. Співфінансування капітального ремонту багатоповерхівок допоможе жителям швидко усунути наявні проблеми, не чекаючи черги на проведення капітальних робіт», - сказав заступник начальника управління житлового господарства Сергій КУШНІР.

В управлінні зазначили, що на сьогоднішній день майже 70% усіх багатоповерхівок Вінниці потребують капітального ремонту. Щороку складається перелік будинків, які ремонтують за кошти міського бюджету. Через великі обсяги капітальних робіт та значне капіталовкладення їх темпи низькі. Тому проблеми із протіканням покрівлі чи зіпсованими мережами залишаються актуальними. Аби пришвидшити процес капітального ремонту багатоповерхових будинків міська влада пропонує вінничанам долучатись до проведення капітальних робіт шляхом співфінансування.

Довідка УНІАН. Відповідно до рішення виконкому міської ради від 28 травня 2009 року першочергове виконання капітального ремонту проводиться у житлових будинках, де створено та функціонує об`єднання співвласників багатоквартирних будинків з обов`язковим укладанням договору на подальшу передачу будинку на баланс об`єднання. Також повний ремонт м`яких і шиферних покрівель та інженерних комунікацій житлових будинків у першу чергу проводиться там, де мешканці придбали відповідні матеріали.