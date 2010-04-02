Київський зоопарк радить молодятам посадити "сімейне дерево"

17 квітня у Київському зоологічному парку відбудеться акція для молодят та їхніх родичів - висаджування «сімейних дерев» і закладення «Алеї молодят».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичного зоопарку.

Співробітники зоопарку вирішили привернути увагу громадськості до проблеми величезної кількості зрізаних квітів, які дарують молодятам на весілля, і запропонувати альтернативу бездумному знищенню живих рослин.

Замість традиційного покладання букетів до пам`ятника засновникам Києва (тим паче, що він розвалився), молодята зможуть посадити іменну горобину або катальпу. Ці дерева були вибрані через їх символічне значення. Так, горобина, є уособленням родючості, благополуччя і успіху в житті, а катальпа символізує нескінченний союз двох люблячих сердець.

Перед кожним деревом буде встановлена табличка з іменами молодят, які посадили дерево.

Втім, як говориться в повідомленні зоопарку, внести свій внесок до озеленення міста цього дня зможуть не лише молодята, але й всі бажаючі. Але їм запропонують висадити дерева на іншій алеї. У цьому разі для висадки пропонуватимуться дерева в широкому асортименті - від екзотичних хвойних рослин до дубів.

Про своє бажання взяти участь в акції адміністрація зоопарку просить заявити наперед, зайшовши на сайт Київського зоопарку www.zoo.kiev.ua