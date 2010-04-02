У Києві організують додатковий міський транспорт на кладовища

Для організації належної роботи пасажирського транспорту міського і приміського сполучення у поминальні дні 11, 12, 13 та 14 квітня, а також 9 травня 2010 року, комунальне підприємство «Київпастранс» додатково залучить 257 автобусів, 52 тролейбуси, 28 трамваїв та 178 маршрутних таксі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Також передбачено необхідний резерв рухомого складу на випадок збільшення пасажиропотоку та чергування автомобілів технічної допомоги.

Для перевезення пасажирів під час проведення поминальних днів КП «Київпастранс» організовує додаткові маршрути громадського транспорту до основних міських кладовищ.

Таким чином, 11 квітня (впродовж дня) здійснюватиметься перевезення пасажирів автобусним маршрутом №740 – «Одеська площа – Південне кладовище»; тролейбусним маршрутом №2к – «Одеська площа – ст. м. «Либідська»; автобусними маршрутами: «ст. м. «Оболонь» – Лісове кладовище» (Експрес); «ст. м. «Петрівка» – Лісове кладовище» (Експрес), а також автобусним маршрутом №90к – «Інтернаціональна площа – ст. м. «Святошин» та №5к – «вул. Ізюмська – вул. Байкова».

13 квітня для перевезення пасажирів до кладовищ буде залучено автобусні маршрути №5к – «вул. Ізюмська – вул. Байкова»; №12к – «вул. Ізюмська – Тубінститут»; №29 – «вул. Байкова – ст. м. «Печерська» та №29к – «вул. Байкова – Володимирський ринок».

14 квітня пасажири зможуть скористатися експресом №30Е - «ст. м. «Нивки» - Міське кладовище» та автобусним маршрутом №90к - «ст. м. «Святошин» - Інтернаціональна площа».