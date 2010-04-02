Випускники шкіл зможуть подати документи до ВНЗ до 8 квітня

Цього року випускники шкіл зможуть подати документи для вступу до вищого навчального закладу до 18 години 8 квітня.

Про це під час прямої лінії в редакції газети «Комсомольская правда в Украине» повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК.

За його словами, на сьогоднішній день для проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань записалися 430 тисяч випускників шкіл.

І.ЛІКАРЧУК повідомив, що найбільше випускників мають намір пройти ЗНО з української мови та історії України.