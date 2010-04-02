Під час свят про українців дбатимуть понад 33 тис. міліціонерів

В Україні під час Великодніх свят правопорядок забезпечуватимуть понад 33 тис. працівників міліції, із них майже 2 тис. у Києві.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС з посиланням на начальника Департаменту громадської безпеки МВС Володимира ПЕТРОВСЬКОГО.

Крім того, за його словами, планується залучити до охорони громадського порядку ще майже 5 тис. військовослужбовців внутрішніх військ та представників громадських формувань.

В.ПЕТРОВСЬКИЙ поінформував, що у період з 3 по 5 квітня та з 10 по 17 квітня міліція переходить на посилений варіант несення служби.

Передбачено максимальне наближення нарядів міліції, особливо у вечірній час, до місць проведення заходів, автостанцій, вулиць, тобто на маршрутах слідування громадян. У цілодобовому режимі працюватимуть слідчо-оперативні групи та групи документування. Забезпечена готовність вибухотехнічних підрозділів.

Спланували у міліції, сказав В.ПЕТРОВСЬКИЙ, і чергування та забезпечення громадського порядку у період поминальних днів. Усього залучатимуть до 25 тис. особового складу та 4,5 тис. військовослужбовців внутрішніх військ МВС.