У Дніпропетровську створюють профспілку домогосподарок

У Дніпропетровську буде створено профспілку домогосподарок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила керівник обласної організації Всеукраїнського об’єднання „Жінки за майбутнє” Ольга КОВАЛЕНКО.

За її словами, до профспілки також мають право вступати працівники, які працюють за наймом у домоволодіннях – покоївки, садівники, кухарі. Мета нової профспілки – юридичний захист даної категорії працівників та визнання їх статусу на державному рівні.

Наразі документи про створення профспілки домогосподарок знаходяться на реєстрації в управлінні юстиції Дніпропетровської області, повідомила О.КОВАЛЕНКО.