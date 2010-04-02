У Чернігові дегустатори похвалили пекарів за спечені паски

Дегустаційна комісія ДП "Чернігівстандартметрологія" високо оцінила хлібобулочну продукцію місцевих підприємств до Великодня. Про це повідомила прес-служба підприємства.

За інформацією секретаря дегустаційної комісії Оксани КОЗИНЕЦЬ, фахівці перевірили продукцію державного підприємства "Чернігівський хлібокомбінат "Коровай", ТОВ "Червень", ТОВ "Ніжинський хлібобулочний комбінат" і чернігівських виробників "Наша булочка", і приватного підприємця ЛОЙ.

Всі перевірені зразки продукції отримали від 4 до 5 балів (за 5-бальною системою). Відмінні оцінки заслужили булки "Пасхальна" та "Пасхальна міні" товариства з обмеженою відповідальністю "Ніжинський хлібобулочний комбінат". Також на "відмінно" фахівці оцінили майже всю продукцію товариства з обмеженою відповідальністю "Наша булочка".

"Чернігівський хлібокомбінат "Коровай", ТОВ "Червень" представив різні види печива. Зокрема, печиво "Царське", "Струмок", "Дамське намисто" та інші. Вони також отримали високі оцінки – від 4,4 до 5 балів.

"Добре" і "відмінно" одержала від дегустаторів продукція фізичної особи-підприємця ЛОЙ.