На Волині забракували 6% перевіреної продукції

Протягом березня фахівці ДП «Волиньстандартметрологія» перевірили продукцію на суму понад 1 млн. 280 тис. грн. Не відповідало вимогам нормативних документів (НД) 6% товарів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, інспектори перевірили м’ясну та олійно-жирову продукцію, ковбасні, хлібобулочні, кондитерські вироби, меблі, питну воду, косметичну продукцію.

Зокрема, під час виробництва ковбасних, хлібобулочних, кондитерських виробів виявили такі недоліки: нанесення неповної та недостовірної інформації на споживчому пакуванні, порушення періодичності контролю готової продукції, невідповідність продукції за результатами випробувань, відсутність протоколів випробувань щодо наявності у продукції ГМО, відсутність інформації щодо ГМО у маркуванні тощо.

Під час перевірок дотримання вимог НД підприємствами, що спеціалізуються з постачання води питної населенню та промисловим об’єктам, виявили порушення, пов’язані із неналежною підготовкою води. Про це свідчить перевищення допустимих норм за показниками «залізо загальне», «кольоровість», «каламутність».

За результатами перевірок до адміністративної відповідальності притягнули 12 посадових осіб.