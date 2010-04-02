Завтра у Києві обмежать проїзд вулицями міста

У суботу, 3 квітня протягом дня працівники комунальної корпорації «Київавтодор» будуть проводити ремонтні роботи з ліквідації ямковості на проїжджій частині ряду вулиць у всіх 10 районах столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на “Київавтодор”.

Фахівці корпорації ремонтуватимуть більш як 20 об’єктів вулично-шляхової мережі: вулиці Гайдара, Ново-Пирогівська, Вереснева, Бальзака, Гамарника, Кутузова, Московська, Суворова, Старонаводницька, Лук’янівська, Велика кільцева дорога, Московський міст, вулиці Ігорівська, Борисоглібська, Хорива, Андріївська, проспекти Броварський, Комарова та інші.

Для зручності автомобілістів ремонтні роботи проводитимуть у часи найменшої завантаженості столиці автотранспортом.

Водночас, корпорація «Київавтодор» звертається до водіїв з проханням з розумінням поставитись до тимчасових незручностей.

У разі виявлення недоліків в технічному стані покриттів вулиць можна інформувати диспетчера корпорації за телефоном 284-74-19 (цілодобово).