У столиці відбудуться загальноміські заходи з нагоди Великодня

4 квітня на Михайлівській площі Києва відбудуться загальноміські заходи з нагоди Світлого Христового Воскресіння.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО.

За його словами, святкування на Михайлівській площі розпочнеться о 15.00. Програмою свята передбачена велика концертна програма за участю кращих художніх колективів та виконавців столиці, святкова торгівля та оголошення вітання киянам Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з нагоди Великодня.

Водночас, районні у місті Києві державні адміністрації готуються до проведення окремих Великодніх святкових заходів. Вулиці та площі районів будуть святково оформлені.

В.ЖУРАВСЬКИЙ нагадав, що 4 квітня о 16.00 відбудеться Хресна хода з Віфлеємським чудотворним образом Божої Матері від Києво-Печерської Лаври до місця будівництва Свято-Воскресенского Кафедрального собору (Залізничне шосе, 3). У заході візьмуть участь єпископи, духовенство Києва і Київської області та віряни. На місці будівництва собору буде закладено пам’ятну капсулу з благословенною грамотою у майбутній фундамент Свято-Воскресенского Кафедрального собору.