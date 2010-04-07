Пивовари писатимуть на пляшках про шкідливість надмірного споживання

Великі пивоварні компанії, що входять в Союз російських пивоварів (СРП), зокрема "Балтика", російські підрозділи Sun Inbev, Heineken, EFES і SABMiller, почнуть з 1 липня 2010 року наносити на упаковки свого товару напис, що застерігає про шкоду надмірного споживання пива, йдеться в повідомленні союзу, передає РІА Новини . Напис займе не менше 10% від площі етикетки на пляшці або бічній поверхні банки і міститиме попередження про шкоду надмірного споживання пива і знак "Після 18 - Продаж пива неповнолітнім заборонений", розроблений і затверджений СРП.

У повідомленні нагадують, що відповідно до чинного російського законодавства напис з попередженням про шкоду надмірного споживання пива повинен наноситися на всі рекламні матеріали пивоварних компаній. Розповсюдити цю вимогу закону на споживчу упаковку алкогольної продукції і слабкоалкогольних напоїв, пива і напоїв, що виготовляються на його основі, запропонував в 2009 році президент РФ Дмитро Медведев. "Союз російських пивоварів підтримав ініціативу президента і ухвалив рішення добровільно розміщувати попереджувальний напис на упаковці пива. Ми впевнені, що конкретні кроки в галузі саморегулювання принесуть більший ефект, ніж нові заборони і обмежувальні заходи шодо пивоварної галузі", – коментує голова ради СРП Данило БРІМАН.

Російська пивоварна галузь нараховує більше 250 підприємств різної потужності, виробничі площі яких розташовані в 73 суб`єктах РФ. Союз російських пивоварів - некомерційна організація, що об`єднує підприємства пивоварної індустрії Росії. Членами союзу є 34 компанії, які мають 90 виробничих майданчиків в РФ.