У Херсоні другий день страйкують водії тролейбусів

У Херсоні другий день триває акція протесту співробітників комунального підприємства "Херсонелектротранс".

Як повідомив кореспондентові УНІАН директор КП "Херсонелектротранс" Сергій КОСТЮЧОК, сьогодні працівники підприємства вийшли на роботу в депо, але, як і вчора, не вивели тролейбуси на маршрути.

Акцію протесту співробітники КП "Херсонелектротранс" проводять у зв`язку з тривалою невиплатою зарплати.