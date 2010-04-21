Кіровоград просить гроші на ліквідацію смітників

На ліквідацію стихійних смітників у Кіровограді необхідно близько 5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник спеціспекції міста Віктор ІВАНОВ.

«У міському бюджеті таких грошей немає. Будемо просити обласну державну адміністрацію виділити 5 млн. грн. на ліквідацію незаконних звалищ сміття», - зазначив В.ІВАНОВ.

За його словами, торік в обласному центрі налічувалось 113 несанкціонованих смітників, сьогодні їх 53. «Це давні та великі скупчення твердих побутових відходів, деякі з них формувались по 20 років. Для їхньої повної ліквідації і потрібні такі кошти», - сказав начальник спецінспекції.

В.ІВАНОВ також зауважив, що цієї весни працівники спецінспекції вперше сядуть на човни, щоб визначити ступінь засміченості річок Інгул і Біанка. «Будемо фіксувати сміття на камеру, виходити на берег і вимагати відповідальності з прибережних мешканців», - додав він.