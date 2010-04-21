У Сімферополі пройде весняний сільськогосподарський ярмарок

25 квітня в Сімферополі відбудеться традиційний весняний сільськогосподарський ярмарок, на якому буде представлена продукція 14 сільськогосподарських районів Криму. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Сімферопольської міської ради.

Відкриття сільськогосподарського ярмарку в 7.00. Місця проведення - Московське кільце, вулиці Заліська, Куйбишева, Героїв Сталінграду, парк Тренева і селище ГРЕС.

У Залізничний район (вул. Героїв Сталінграду) привезуть свою продукцію Роздольненський, Сакський і Бахчисарайський райони. Фермери з Червоногвардійського, Джанкойського та Совєтського районів реалізовуватимуть свої товари на Московському кільці. Красноперекопський і Чорноморський райони в селищі ГРЕС.

Нижньогірський, Білогірський, Кіровський, Ленінський і Первомайський райони продаватимуть свою продукцію в Київському районі (вул. Куйбишева). Підприємства Сімферопольського району будуть розташовані на вул. Заліська Центрального району міста.