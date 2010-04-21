У Рівному підвищують вартість проїзду у тролейбусах

Виконком міста Рівне ухвалив рішення про поетапне підвищення вартості проїзду у тролейбусах.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з рішенням, з 1 травня у Рівному вартість проїзду у тролейбусах становитиме 1 грн., з 1 серпня – 1 грн. 25 коп., а з 1 листопада – 1 грн. 50 коп.

Таким чином, вартість проїзду у міському електротранспорті стане у листопаді цього року такою ж, як і вартість проїзду у маршрутних таксі, – 1 грн. 50 коп.

Разом із тим поки що невідомо, чи висуватимуть автоперевізники вимоги міській владі дозволити їм підвищити плату за проїзд у маршрутках.

Водночас члени виконкому порадили керівництву управління транспорту міськвиконкому проводити щодекадний моніторинг і звітувати про об’єми пасажиропотоку. Якщо кількість пасажирів зменшиться, то чиновники можуть відмінити рішення про підвищення тарифів на проїзд у тролейбусах.