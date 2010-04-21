Влітку цукор може подорожчати до 12 гривень

Цукор поступово дешевшає: у супермаркетах розсипний цукор-пісок продають по 7,8-8 грн./кг, фасований – по 9,50-10. Експерти називають три причини здешевлення: продаж торішніх запасів цукру виробниками (в основному це дрібні фермери, яким потрібні гроші на посівну і для розрахунку за торішніми кредитами), імпорт очеретяного сирцю (з початку року поступило близько 80 тисяч тонн, очікується ще 180) і поява на ринку неврахованих запасів, завезених контрабандою.

Директор інформкомпанії «ПроАгро» Микола ВЕРНИЦЬКИЙ стверджує: “Якщо Україна не ввезе в найближчі 2-3 місяці цукор за квотами – влітку він «злетить» до 12 грн./кг, тому що наші запаси вичерпаються, і на ринок хлине “лівий” цукор з Польщі, Білорусі, Росії”.

Є інша думка. «Торішні запаси виснажаться до осені. Тоді й можливе зростання цін на 1-1,5 грн./кг, але це ненадовго, максимум на 2 місяці – серпень-вересень, а з жовтня вже буде цукор нового врожаю, і ціна знову опуститься до 7,5-8 грн./кг. Зараз же завалювати ринок дешевим цукром виробникам невигідно, їм потрібні гроші на посівну, тому нижче 7,80 не буде», – вважає голова Асоціації «Укрцукор» Микола ЯРЧУК.

“Сьогодні”