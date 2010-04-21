У Криму впорядкують території поблизу водоймищ

24 квітня в Криму в рамках "Місячника впорядкування" за ініціативою Республіканського комітету АРК з водогосподарського будівництва і зрошувального землеробства пройде загальнокримський захід "Кримські річки та озера".

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Рескомводгоспу, метою акції є впорядкування і озеленення території поблизу водних об`єктів.

"Для Криму проблема води існувала відвіку, адже регіон недостатньо забезпечений водними ресурсами. Значущість прісної води важко переоцінити. На одного кримчанина припадає в 4,7 разу менше води, ніж на одного жителя України, а 85% потреб Криму у воді забезпечується за рахунок води, яка приходить з Дніпра. Надзвичайно важливо в цій ситуації зберегти річки і озера Криму, захистити їх від забруднення і виснаження, враховуючи, що вода - основа всього живого на Землі", - сказано в повідомленні.

У прес-службі також відзначили, що всі покоління Криму поважали і цінували кримську воду. "Нинішнє ставлення кримчан до води можна оцінити, поглянувши на наші річки та озера. Вирішувати цю проблему необхідно спільними зусиллями", - підкреслюють у повідомленні.

До участі в акції Рескомводгосп Криму закликав навчальні заклади, громадські організації, державні установи і всіх кримчан.

Акція почнеться в 9:00 на всіх водних об`єктах Криму.