Якщо ціна газу знизиться, то тарифи для населення піднімати не будуть

Якщо під час переговорів президентам України і Росії вдасться домовитися про зниження ціни на газ до 240 дол. за 1 тисячу кубометрів і нижче, то відпаде необхідність підвищення тарифів на газ для населення й комунальних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГПІКО.

«Якщо сьогодні президенти домовляться про ціну на газ нижчу від 240 дол. у середньому на рік, то за такої ціни на газ не потрібно буде підвищувати тарифи для населення й комунальних підприємств, якщо ми залишимо програму НАК «Нафтогаз України» з інвестицій на такому ж рівні», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він відзначив, що якщо Україна вирішить збільшити обсяг газу власного видобутку, то тарифи для населення й комунальних підприємств все ж можуть трохи підвищитися.

«Якщо ми захочемо збільшити обсяг видобутку українського газу, нам потрібні будуть додаткові інвестиції і, можливо, трохи доведеться піднімати тарифи для цільового спрямування цих грошей на видобуток газу», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економіки України пропонує Кабінету Міністрів відмінити постанову уряду про збереження цін на газ для всіх категорій споживачів в 2010 р. на рівні 2009 р. і рекомендувати Національній комісії регулювання електроенергетики підвищити тарифи для населення, підприємств теплокомуненерго, бюджетних установ і промспоживачів.

Згідно з офіційним листом, Мінекономіки вважає, що подальше адміністративне стримування цін на газ для всіх груп споживачів призводить до збільшення витрат Держбюджету з виплати компенсації НАК «Нафтогаз України» різниці в тарифах, а також до недоотримання держхолдингом виручки, яка повинна йти на нарощування власного видобутку газу. Крім того, відзначають в міністерстві, дія вказаної постанови може викликати дефіцит коштів «Нафтогазу України» для розрахунків за імпортний газ і до визнання НАК банкротом.

У зв`язку з цим Мінекономіки зазначає, що позиція міністерства відповідає позиції НКРЕ, яка пропонує підвищити з 1 травня ціни на газ для населення на 20%. При цьому рівень середньої ціни газу, що відпускається населенню, виросте на 15% - до 715,9 грн. за тис. куб. м.

Крім того, НКРЕ пропонує з 1 травня також на 20% підвищити ціни на газ, що відпускається підприємствам теплової комунальної енергетики, - з 872,78 грн до 1047,34 грн. При цьому прогнозний рівень компенсації, яку за нового тарифу доведеться виплатити НАК «Нафтогаз України», становитиме 6,086 млрд. грн.

Водночас Мінекономіки вважає недоцільною відміну пільгових цін на газ для підприємств гірничо-металургійного комплексу й хімічної промисловості, яка може призвести до зниження їх конкурентоспроможності.

Востаннє роздрібні ціни на газ для населення переглядалися НКРЕ в 2008 році. Тоді ціни, починали діяти з 1 грудня 2008 року, було збільшено в середньому на 35%.

Ціна на газ для ТКЕ не переглядалася з грудня 2008 року і зафіксована на втраті 872,78 грн. (з урахуванням ПДВ, цільової надбавки і транспортування).

У грудні 2009 року НКРЕ також зберегла рівень граничної ціни на газ, що відпускається бюджетним організаціям та іншим промисловим споживачам, на рівні 2020,25 грн. за тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, витрат на транспортування й постачання, а також витрат на реалізацію газу). Нагадаємо, підвищення тарифів на газ було однією з умов для залучення Україною кредиту Міжнародного валютного фонду.