Найчистіші населені пункти заохочуватимуть грошима

Кабінет Міністрів України обіцяє грошову винагороду в розмірі 2 млн. грн. кращим містам, районам і селам, які беруть участь в акції з благоустрою «За чисте довкілля».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Віктор ТИХОНОВ на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Незалежно від того, що ще не прийнятий бюджет і грошей у бюджеті не так багато, було прийнято рішення провести акцію «За чисте довкілля», в якій було передбачено заохочення тих міст і районів, які візьмуть активну участь і стануть кращими, преміюванням у розмірі 2 млн. грн.» - сказав В.ТИХОНОВ.

Віце-прем`єр позитивно оцінив результати акції з благоустрою країни в рамках підготовки до святкування Дня Перемоги. «Зроблено досить багато. Міста, райони, підприємства, школи, вищі навчальні заклади відгукнулися на заклик уряду і місцевих органів влади. Ось зараз був період висадження дерев, кущів, це було практично у всіх містах проведено, за нашими даними, близько 3 млн. висаджено кущів і дерев», - уточнив він.

В.ТИХОНОВ повідомив, що вже виконано близько 60% робіт з благоустрою.